Afghanistan: ministri Interno Ue, priorità è stabilizzazione regione

- La priorità immediata per i ministri degli Affari interni dell'Unione europea rispetto alla situazione in Afghanistan è la stabilizzazione della regione. E' quanto si legge nella dichiarazione concordata dai ministri dell'Interno al Consiglio straordinario Affari interni dell'Unione europea di oggi. "Come priorità immediata, l'Ue continuerà a coordinarsi con i partner internazionali, in particolare l'Onu e le sue agenzie, per la stabilizzazione della regione e per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano le popolazioni vulnerabili, in particolare donne e bambini, in Afghanistan e in Paesi limitrofi. A tal fine, l'Ue e i suoi Stati membri intensificheranno il sostegno finanziario alle pertinenti organizzazioni internazionali", hanno aggiunto. (Beb)