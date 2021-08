Covid: Gualtieri, no-vax gruppetto di estremisti, destra e M5s prendano distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I no-vax e no-green pass sono "un gruppetto di estremisti che crede e appoggia teorie fasulle che non c'entrano nulla con la scienza. Ma è grave anche la mancata presa di distanza di alcune forze politiche. E' veramente un grave errore che da parte della destra e dell'amministrazione Raggi non ci siano delle chiare prese di posizioni contro queste frange estremiste che non rappresentano il sentimento maggioritario dei cittadini" Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, in diretta su Radio Roma Capitale. "Io trovo che sia irresponsabile l'atteggiamento di questo gruppo che pratica intolleranza e violenza contro anche giornalisti a cui va la mia solidarietà", ha concluso Gualtieri. (Rer)