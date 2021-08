© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 49enne di Cisterna di Latina è stato arrestato per droga dai carabinieri del posto. In particolare, durante le operazioni di perquisizione svolte presso l’abitazione dell'uomo, è stato trovato in possesso di 460 grammi di hashish. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, mentre lo stupefacente sequestrato per gli accertamenti del caso.(Rer)