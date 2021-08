Afghanistan: ministri Interni Ue, determinati a prevenire flussi migranti simili a passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e i suoi Stati membri sono determinati ad agire congiuntamente per prevenire il ripetersi di movimenti migratori illegali su larga scala incontrollati come quelli affrontati in passato. E' quanto si legge nella dichiarazione concordata dai ministri degli Affari interni al Consiglio straordinario Affari interni dell'Unione europea di oggi. "Il piano d'azione sull'Afghanistan dovrebbe essere prioritario e rivisto alla luce di questa dichiarazione e delle mutate circostanze per renderlo più operativo. È necessario un approccio Team Europe per lavorare con i vicini dell'Afghanistan per affrontare l'impatto dello sfollamento nella regione. Il Consiglio esorta la Commissione a valutare tutte le opzioni per l'assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, in particolare l'Ndici e gli strumenti in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere", si legge nella dichiarazione. I ministri hanno spiegato che "l'Ue e i suoi Stati membri sono determinati ad agire congiuntamente per prevenire il ripetersi di movimenti migratori illegali su larga scala incontrollati affrontati in passato, preparando una risposta coordinata e ordinata. Si dovrebbero evitare incentivi all'immigrazione clandestina. L'Ue dovrebbe inoltre rafforzare il sostegno ai Paesi dell'immediato vicinato dell'Afghanistan per garantire che coloro che ne hanno bisogno ricevano un'adeguata protezione principalmente nella regione". Secondo i ministri, "la necessità di una comunicazione esterna, ma anche interna, unificata e coordinata è fondamentale. Dovrebbero essere lanciate campagne informative mirate per combattere le narrazioni utilizzate dai trafficanti, anche nell'ambiente online, che incoraggiano le persone a intraprendere viaggi pericolosi e illegali verso l'Europa", continua la dichiarazione. (Beb)