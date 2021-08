Libia: presidente Algeria Tebboune, forte instabilità è una minaccia per Paesi confinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’instabilità della Libia è una minaccia per tutti i Paesi vicini. Lo ha dichiarato il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, durante il suo incontro con i membri della riunione ministeriale dei Paesi vicini alla Libia iniziata ieri ad Algeri. Nel corso del colloquio, Tebboune ha ringraziato i ministri degli Esteri partecipanti all’incontro per il loro impegno, sottolineando l’importanza di questo incontro. "Ci auguriamo che questo sia un nuovo inizio per la risoluzione della questione libica, e che risponda ai desideri del fraterno popolo libico", ha proseguito Tebboune, evidenziando che la Libia riacquisterà il suo posto tra i Paesi della regione del Mediterraneo.(Ala)