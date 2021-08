© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lega sosterrà a livello parlamentare la proposta di introdurre i tamponi salivari per i ragazzi under 18 che svolgono attività sportive. I giovani non possono e non devono essere discriminati e privati del diritto di praticare sport. E’ giusto quindi offrire le stesse opportunità a tutti”. Così in una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. (Com)