Afghanistan: ministri Interno Ue, ogni strumento per rispondere a rischi sicurezza

- L'Unione europea utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per monitorare da vicino e rispondere agli sviluppi sul campo che potrebbero avere un impatto sulla sua sicurezza, in particolare nel settore della criminalità organizzata e del terrorismo, compreso il suo finanziamento. E' quanto si legge nella dichiarazione concordata dai ministri dell'Interno al Consiglio straordinario Affari interni dell'Unione europea di oggi. "L'Ue e i suoi Stati membri faranno tutto il possibile per garantire che la situazione in Afghanistan non comporti nuove minacce alla sicurezza per i cittadini dell'Ue. Tutti gli sforzi devono essere perseguiti per garantire che il regime dei talebani cessi tutti i legami e le pratiche con il terrorismo internazionale e che l'Afghanistan non torni ad essere un luogo sicuro per terroristi e gruppi criminali organizzati", hanno scritto i ministri. "L'Ue utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per monitorare da vicino e rispondere agli sviluppi sul campo che potrebbero avere un impatto sulla sua sicurezza, in particolare nel settore della criminalità organizzata e del terrorismo, compreso il suo finanziamento. Europol fornirà un'analisi dei rischi criminali legati alla situazione in Afghanistan. Lo scambio di informazioni e intelligence, in linea con le competenze nazionali, anche con Paesi terzi, e la condivisione di valutazioni periodiche delle minacce, sono della massima importanza. L'esecuzione tempestiva dei controlli di sicurezza delle persone evacuate dall'Afghanistan rimane cruciale", hanno proseguito i ministri. (segue) (Beb)