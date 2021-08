Afghanistan: ministri Interno Ue, ogni strumento per rispondere a rischi sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue e i suoi Stati membri, con il sostegno di Frontex, restano determinati a proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Ue, a prevenire gli ingressi non autorizzati e ad assistere gli Stati membri più colpiti. Dovrebbero essere effettuati adeguati controlli di sicurezza, anche attraverso il pieno utilizzo delle pertinenti banche dati dell'Ue, nonché la registrazione in Eurodac. Inoltre, nell'ambito del nostro approccio globale alla cooperazione esterna in materia di migrazione, le clausole relative ai cittadini di Paesi terzi negli accordi di riammissione tra l'Ue e alcuni Paesi di transito dovrebbero essere utilizzate laddove siano soddisfatti i requisiti legali", hanno proseguito i ministri. "Il Consiglio riconosce la necessità di sostenere e fornire un'adeguata protezione a chi ne ha bisogno, in linea con il diritto dell'Ue e i nostri obblighi internazionali e per avvicinare le pratiche degli Stati membri in materia di accoglienza e trattamento dei richiedenti asilo afgani. Il Consiglio seguirà da vicino gli sviluppi nel settore della protezione internazionale, della migrazione e della sicurezza. Risponderà ai tentativi di strumentalizzare la migrazione illegale per scopi politici e altre minacce ibride, anche sviluppando nuovi strumenti", hanno concluso i ministri. (Beb)