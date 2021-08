Via Antonini: Bolognini (Lega), vicinanza alle famiglie, il sindaco Sala le ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'incendio del palazzo di via Antonini a Milano avvenuto domenica, Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier sottolinea in una nota: "Ora che andrà inevitabilmente scemando l'attenzione mediatica sul terribile rogo della torre dei Moro, la cosa più importante è non abbandonare quelle famiglie. Voglio garantire a tutte loro la massima vicinanza della Lega e il massimo impegno da parte dei nostri esponenti per aiutarle, in tutte le forme possibili. Bene ha fatto, poi, il candidato sindaco Luca Bernardo a ribadire con forza che non dimenticherà quelle persone che hanno perso la loro casa nell'incendio e che sono in grande difficoltà, emotiva, psicologica ed economica". "Sono famiglie con bambini a cui è rimasto poco o nulla – prosegue il coordinatore milanese del Carroccio –, persone che hanno pagato il mutuo per anni per poi ritrovarsi la casa in cenere. La situazione è grave: tutta la Lega e in particolare gli esponenti del territorio saranno loro vicini, anche e soprattutto nel prossimo futuro. Il fatto che l'edificio sia privato non deve portare a facili conclusioni: ci sono persone disperate che il Comune deve aiutare e chiediamo a gran voce che lo faccia – conclude Bolognini –, cominciando con il riceverle e ascoltare quali sono le loro necessità e provvedendo poi a trovare per loro, rapidamente, alloggi e abitazioni alternative". (Com)