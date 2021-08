Afghanistan: Cina, nuovo inizio per pace e ricostruzione ma servono politiche inclusive e moderate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan “si è liberato dall’occupazione militare straniera e il popolo afgano si trova a un nuovo punto di partenza per la pace e la ricostruzione”. Lo ha dichiarato oggi, nella conferenza stampa quotidiana del ministero degli Esteri cinese, il portavoce Wang Wenbin, secondo il quale “la realizzazione della pace, della stabilità e dello sviluppo economico sarà impossibile senza l'istituzione di una struttura politica aperta e inclusiva, l’attuazione di politiche estere e interne moderate e prudenti e una rottura netta con i gruppi terroristici in tutte le forme”. Wang ha ribadito la posizione della Cina sull’Afghanistan, di rispetto della sovranità, indipendenza e integrità territoriale, non ingerenza negli affari interni e amicizia nei confronti del popolo afgano. Quanto al ritiro degli Stati Uniti, per Pechino è la dimostrazione che “l’intervento militare sfrenato in altri Paesi e l'imposizione di valori e sistemi sociali alla politica di altri Paesi sono destinati a fallire”. (segue) (Cip)