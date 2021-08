Afghanistan: Cina, nuovo inizio per pace e ricostruzione ma servono politiche inclusive e moderate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha spiegato i motivi dell’astensione cinese nel voto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione proposta da Stati Uniti, Regno Unito e Francia che richiede ai talebani di onorare l’impegno a consentire la partenza sicura dall’Afghanistan degli afgani e dei cittadini stranieri. La Cina “nutre enormi dubbi sulla necessità e sull’urgenza di adottare questa risoluzione e sull'equilibrio del suo contenuto”, ha detto, osservando che qualsiasi azione intrapresa dal Consiglio dovrebbe aiutare ad “alleviare il conflitto invece di accendere le tensioni”. Il portavoce, infine, ha assicurato che la Cina, che da tempo offre assistenza allo sviluppo dell’Afghanistan, continuerà a sostenere il processo di ricostruzione del Paese sulla base della sua volontà e delle sue necessità. Wang non ha precisato se gli aiuti saranno forniti tramite i talebani o attraverso organizzazioni internazionali indipendenti, come le agenzie delle Nazioni Unite, e organizzazioni non governative (Cip)