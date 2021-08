Istat: Bernini (FI), Italia è ripartita, ora avanti con le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "l’azienda Italia è ripartita: l’Istat ha infatti confermato oggi la forte accelerazione dell'economia italiana nel secondo trimestre del 2021, con una crescita del Pil che a fine anno sfiorerà il 5 per cento. Questo - continua la parlamentare in una nota - pone un surplus di responsabilità sulle spalle della politica, e soprattutto delle forze di maggioranza: è vietato distrarsi dal serrato percorso di riforme delineato dal governo Draghi col Pnrr, e le faide estive vanno lasciate alle spalle, rinunciando alle misure bandiera. Ci aspetta un autunno decisivo sul fronte sanitario e su quello economico: è una sfida da vincere pensando esclusivamente all’interesse del Paese". (Com)