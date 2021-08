Via Antonini: Sala, venerdì a Palazzo Marino incontro con abitanti della "Torre dei Moro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì mattina alle 9, a Palazzo Marino, faremo un incontro con gli abitanti della "Torre dei Moro”, il palazzo di via Antonini andato a fuoco domenica. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un incontro in zona Forlanini. “Stiamo verificando i problemi segnalati dai condomini – ha spiegato Sala riferendosi al fatto che le persone ospitate negli alberghi lamentano che le spese per le camere sono state attribuite al condominio –, la verità è che abbiamo offerte camere con hotel con i quali noi abbiamo una convenzione, cerchiamo di risolverla”. (Rem)