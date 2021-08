Milano: Sardone (Lega), ztl di via Ascanio Sforza ennesima gabella della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani partirà la ztl serale di via Ascanio Sforza, sui Navigli: l'ennesima gabella della giunta Sala che in questi cinque anni è stata capace solo di tartassare gli automobilisti, come se fossero dei pericolosi terroristi". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Area B, strisce blu anche ai confini della città, autovelox killer, limiti di velocità a dir poco ridicoli, piste ciclabili pericolose e irregolari, ztl e zone 30 ovunque: il finto-ambientalismo della sinistra chic ha prodotto solo danni e svuotato le tasche di milanesi e non. Basta con queste restrizioni che non servono a nulla se non a congestionare il traffico e a far innervosire chi è al volante" conclude Sardone. (Com)