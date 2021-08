Covid: M5s Lazio, solidarietà e vicinanza a Di Maio per minacce subite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare M5s alla Regione Lazio, su Facebook, esprime tutta la sua "solidarietà e vicinanza a Luigi Di Maio, oggetto di pesanti minacce da parte dei cosiddetti 'no green pass' e 'no vax', gli stessi soggetti che a Milano hanno attaccato un gazebo del Movimento 5 Stelle dimostrando tutto il loro disprezzo per il vivere comune e una violenza che non può avere spazio in una democrazia con la nostra. Non abbasseremo mai la testa di fronte a minacce fisiche e verbali che rispediamo al mittente: forza Luigi, non ci faremo intimorire", conclude il M5s Lazio.(Rer)