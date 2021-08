Vaccino: Boccia (Pd), solidarietà a Di Maio per minacce, avanti con somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver distrutto gazebo, insultato tutti, minacciato medici e picchiato giornalisti anche oggi i no-vax continuano a dare il meglio di sé rivolgendo minacce cariche di odio contro il ministro Di Maio. A Luigi va tutta la mia solidarietà, certo che continuerà a lavorare come sempre per il Paese e in favore della campagna di vaccinazione senza farsi intimorire dai deliri di alcuni esaltati". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale. "Qui il problema però - continua - è molto più serio perché questi sedicenti no-vax, no Green pass, negazionisti del Covid-19 stanno inquinando la società di odio e violenza. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per arginare il virus e non mandare in affanno gli ospedali; prima lo capiscono - conclude Boccia - e meglio sarà per tutti perché non possiamo permetterci di chiudere, di nuovo, le attività". (Com)