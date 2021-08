Tunisia: Banca mondiale, disponibilità a sostenere il processo di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale è disponibile a fornire sostegno alla Tunisia durante il processo di riforma e di sviluppo economico e sociale al fine di rafforzare la resilienza dell'economia. Lo ha affermato il vice presidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa, Ferid Belhaj, durante un incontro avvenuto oggi a Tunisi con il governatore della Banca centrale della Tunisia, Marouane al Abbassi. Secondo un comunicato diffuso oggi dalla Banca centrale, l’incontro si è concentrato sulla difficile situazione economica in Tunisia e sulle prospettive di cooperazione tra la Banca mondiale e quella centrale del Paese. La nota ha riferito che Al Abbassi ha elogiato il rapporto con la Banca mondiale, ricordando che la Banca centrale della Tunisia si era impegnata, tre anni fa, in un ambizioso processo di riforma basato sulla cooperazione con diversi partner, tra cui la Banca mondiale. Il governatore della Banca centrale ha invitato La Banca mondiale a continuare a sostenere il processo di attuazione delle riforme dal punto di vista finanziario e tecnico.(Tut)