Covid: Giorgetti, per battere il virus puntare su cooperazione e non su individualismo

- La crisi della pandemia ha portato alla luce una scarsa abilità di rispondere a simili emergenze, dimostrando che sfide globali richiedono soluzioni globali: in questo scenario, il soft power rappresenta uno strumento vincente per raggiungere un consenso generale e costruire coalizioni che siano capaci di raggiungere tali soluzioni. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto oggi alla seconda giornata della Soft Power Conference a Venezia. “La vaccinazione rappresenta l’unica barriera contro il virus e va promossa in tutto il mondo, soprattutto nei paesi del terzo mondo: in particolare, non va dimenticato che servono almeno 11 miliardi di dosi per vaccinare il 70 per cento della popolazione globale, e per questo dobbiamo fare di più, e in fretta”, ha detto, sottolineando i cambiamenti determinati dalla pandemia negli equilibri geopolitici internazionali. “Uno spirito di cooperazione internazionale sarà fondamentale per battere il virus: l’individualismo sfrenato non rappresenta una scelta corretta”, ha concluso, ribadendo la necessità di una visione di lungo periodo per affrontare al meglio le crisi sanitarie del futuro.(Rin)