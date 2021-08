Via Antonini: Sala, per le case popolari c'è lista d'attesa, soluzione può venire da convenzione con privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bernardo non sa com'è la situazione, immobili pubblici vuol dire case popolari per le quali c'è una lista d'attesa, io credo invece che la soluzione sia trovare una convenzione con dei privati”. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un incontro in zona Forlanini, commentando le affermazioni del candidato del centrodestra, Luca Bernardo, secondo il quale si deve trovare una soluzione rapida per le persone che hanno perso la casa nell'incendio della “Torre dei moro” di via Antonini, puntando a soluzioni temporanee in appartamenti del privato o pubblici. “Io mi auguro che venerdì, quando incontreremo i residenti, potremo fare delle proposte che non arrivano direttamente da noi, ma che sono da noi facilitate, dove i privati possono mettere a disposizione appartamenti adeguati”. (Rem)