Cuba: lezioni riprendono il 6 settembre a distanza, ritorno in classe dolo dopo il vaccino

- La ministra cubana dell’Istruzione, Ena Elsa Velazquez, ha confermato che il nuovo anno scolastico inizierà il 6 settembre a distanza. La ministra, riferisce “CiberCuba”, ha dichiarato che la decisione è stata presa in accordo con il ministero della Salute. Gli studenti potranno riprendere le lezioni in presenza solo quando saranno vaccinati contro la Covid-19. Secondo stime di Our world in data a Cuba il 31,4 per cento della popolazione ha ricevuto entrambi le dosi del vaccino. (Mec)