Vaccino: D’Uva (M5s), preoccupante escalation di violenza, solidarietà a Di Maio

- In questi giorni si sta registrando "un’escalation di violenza che desta la preoccupazioni di tutti noi. Sono diversi i rappresentati delle istituzioni, del giornalismo e del mondo sanitario, entrati nel mirino di sedicenti no-vax e no Green pass. Oggi è toccato a Luigi Di Maio, al quale sono state rivolte gravissime intimidazioni. A lui e a tutti coloro i quali sono vittime di attacchi fisici e verbali esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà". A dichiararlo in un anota è il deputato questore Francesco D’Uva del Movimento cinque stelle. "Questi comportamenti - continua D’Uva - non possono essere più sottovalutati: sono segnali preoccupanti di un turbamento sociale, fomentato a colpi di fake news. Forse non è chiaro fino in fondo quanto complessa sia l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Non nascondo la mia preoccupazione rispetto ai recenti accadimenti. Mi auguro che ci sia, anche da parte di una certa politica e di alcuni organi di informazione, una condanna unanime rispetto a queste dichiarazioni e a questi comportamenti e che gli organi competenti si attivino per individuare le eventuali responsabilità. Non possiamo far sì che tutto ciò passi inosservato". (Com)