Spagna: ministro Bolanos, su rinnovo Consiglio magistratura Pp non ha dimostrato senso dello Stato

- L'unico modo per rinnovare il Consiglio generale della Magistratura (Cgpj) in Spagna è un accordo tra il governo spagnolo ed il Partito popolare (Pp) ma al momento quest'ultimo sta dimostrando di "non avere senso dello Stato". Lo ha affermato il ministro della Presidenza, Felix Bolanos, nel corso di una conferenza stampa, che ha definito come "molto grave" la situazione di stallo che si protrae da oltre due anni e mezzo. "Ci sono stati mille giorni di blocchi, con mille scuse diverse. Questo non succede in nessun Paese europeo", ha attaccato Bolanos che è stato incaricato dal primo ministro, Pedro Sanchez, di negoziare la questione del rinnovo del Cgpj con Teodoro García Egea, braccio destro del leader del Pp, Pablo Casado. "Questo dimostra una scarsa maturità politica e istituzionale. La legge deve essere rispettata ed il Consiglio è stato rinnovato con diverse maggioranze", ha evidenziato Bolanos ribadendo come il principale partito di opposizione "infrange la legge e la Costituzione ogni giorno".(Spm)