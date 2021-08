Argentina: governo prolunga restrizioni all'export di carne bovina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali il prezzo della carne bovina ha registrato a luglio un aumento dell'85 per cento su anno mentre il dato complessivo dell'inflazione nello stesso mese in Argentina è stato del 3 per cento secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). L'aumento complessivo dell'inflazione nei primi sette mesi dell'anno è del 29,1 per cento, una cifra già oltre il target annuale del 29 per cento fissato dal governo nella legge di bilancio e che conferma l'Argentina al secondo posto nel ranking regionale dei paesi con maggior inflazione solo dietro al Venezuela, con il +455 per cento da gennaio, e molto davanti all'Uruguay, al terzo posto con un +5,3 per cento in sette mesi. Sui dodici mesi l'Argentina registra invece un tasso del +50,1 per cento. Le voci del paniere che hanno registrato a luglio aumenti superiori alla media sono quelle relative a "ristorazione e turismo", con un +4,8 per cento; salute, con un +3,8 per cento; e alimenti e bevande, con un +3,4 per cento. (segue) (Abu)