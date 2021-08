Milano 2021: Sala, nostro programma è on line, puntiamo su sostenibilità e ricerca lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il programma è on line da due o tre ore, è la continuazione di un percorso che stiamo facendo, è basato molto sull'idea di una città dove i quartieri prendono più vita e in cui portiamo i servizi adeguati ai quartieri”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un incontro elettorale in zona Forlanini. “Io sto girando i quartieri – ha detto – anche per ascoltare le problematiche: è un programma che punta molto sulla sostenibilità e sulla ricerca di lavoro, per quanto il Comune potrà facilitare, perché questo sarà il tema principale del post Covid”, ha proseguito Sala. (Rem)