Polonia: Sejm discuterà stato di emergenza al confine con Bielorussia venerdì o lunedì

- Il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, discuterà lo stato di emergenza al confine con la Bielorussia venerdì o al più tardi lunedì. Lo ha detto Ryszard Terlecki, capogruppo di Diritto e giustizia (PiS). “Non sappiamo quando il presidente firmerà la risoluzione in tema di stato di emergenza. Non appena lo farà, avrà 48 ore per trasmettere il testo al Sejm, che se ne occuperà senza indugio, probabilmente venerdì o lunedì”, ha dichiarato Terlecki all’agenzia di stampa “Pap”. Il governo della Polonia ha chiesto al presidente Andrzej Duda l’introduzione dello stato di emergenza per trenta giorni al confine con la Bielorussia. Per la precisione lo stato di emergenza dovrebbe coinvolgere 183 località dei voivodati della Podlachia e di Lublino. Il premier Mateusz Morawiecki ha dichiarato che il governo è direttamente responsabile della tenuta del confine di fronte alla crisi dei migranti. “La situazione al confine con la Bielorussia continua a essere tesa. Il regime di Aleksandr Lukashenko cerca di trasportare persone prevalentemente dall’Iraq nel territorio della Bielorussia e di fare loro attraversare il confine verso la Polonia, la Lettonia e la Lituania per destabilizzare questi Paesi”, ha detto Morawiecki. Il ministro dell’Interno, Mariusz Kaminski, ha dichiarato inoltre che, una volta in vigore lo stato di emergenza, “le restrizioni non ingeriranno in minima misura nella vita lavorativa degli abitanti delle aree coinvolte”. (Vap)