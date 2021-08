Covid: Gentiloni, Ue è leader nella produzione e anche nell’esportazione di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia contro il Covid-19 non è ancora finita, ma in un anno siamo passati dalla totale incertezza ad una situazione in cui possiamo discutere le sfide del futuro: è una dimostrazione di quanto siamo riusciti ad andare avanti. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un messaggio inviato in occasione della seconda giornata della Soft Power Conference a Venezia. “Questo grazie a due elementi di soft power quali la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale: in particolare, la seconda è stata fondamentale per limitare atteggiamenti nazionalistici nella produzione e distribuzione dei vaccini”, ha detto, ricordando che “nessuno sarà al sicuro finché non lo saremo tutti”. L’Unione europea, ha continuato il commissario, è “al centro di questo sforzo ed è leader non solo nella produzione, ma anche nell’esportazione di vaccini: apertura, solidarietà e multilateralismo sono caratteristiche distintive del nostro soft power”. Il commissario ha poi ribadito la necessità di simili strumenti per superare la pandemia ed essere pronti a simili crisi che potrebbero verificarsi in futuro, ricordando le “incredibili disparità” che rimangono tra diversi paesi per quanto riguarda l’accesso ai vaccini. “In futuro servirà una cooperazione ancora maggiore, attraverso ad esempio un rafforzamento della governance sanitaria globale”, ha concluso Gentiloni.(Rin)