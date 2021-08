Afghanistan: Austria, Repubblica Ceca e Danimarca, persone restino là, sosterremo Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone afgane non devono venire in Europa, ma rimanere nella regione, mentre il lavoro europeo deve essere quello di aiutare i Paesi confinanti e le organizzazioni internazionali che lavorano sul terreno. E' la posizione di Austria, Repubblica Ceca e Danimarca, espressa in modo congiunto dai rispettivi ministri dell'Interno, a margine del Consiglio straordinario Affari interni dell'Unione europea a Bruxelles. "La cosa più importante ora è inviare il messaggio giusto alla regione: restate lì e noi sosterremo la regione nell'aiutare le persone là", ha dichiarato il ministro austriaco Karl Nehammer. "Vogliamo dire forte e chiaro che siamo pronti ad aiutare le persone che hanno bisogno e i Paesi vicini all'Afghanistan, ma siamo pienamente risoluti ad affrontare nella regione la situazione e non manderemo alcun messaggio falso che possa creare qualche speranza che non possa essere soddisfatta", ha aggiunto il ceco Jan Hamacek. (segue) (Beb)