Spagna: ministro Interno, Ue concluda accordo su politica d'asilo comune dopo crisi afgana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve concludere il Patto europeo sull'asilo e la migrazione, che deve diventare una realtà effettiva in termini di garanzia di principi fondamentali come la responsabilità condivisa, la solidarietà, l'umanità. Lo ha affermato il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, al Consiglio straordinario dei ministri degli Interni dell'Ue, riunitisi oggi a Bruxelles per cercare una posizione comune di fronte a una possibile nuova crisi migratoria dopo il crollo dell'Afghanistan. In quest'ottica, secondo Grande-Marlaska è cruciale la collaborazione con i Paesi di origine e di transito, facendo della solidarietà nella sfera esterna un principio e un elemento fondamentale della politica europea. Per quanto riguarda la posizione della Spagna, il ministro ha insistito sull'impegno del governo di Madrid nel proteggere i diritti e le libertà fondamentali degli afghani, soprattutto le donne. "La Spagna accetterà la responsabilità individuale che le corrisponde all'interno dell'Unione Europea in termini di accoglienza", ha sottolineato il ministro pur non offrendo una cifra esatta sul numero di persone che il governo potrebbe offrire per il ricollocamento. (Spm)