Irlanda del Nord: ministro Economia, porre fine a misure anti-Covid

- L'esecutivo dell'Irlanda del Nord deve ora "stabilire un percorso" per porre fine alle restrizioni di Covid-19. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Gordon Lyons, in una intervista alla "Bbc". Il primo ministro Paul Givan in precedenza ha affermato di volere revocare tutte le misure restrittive entro la fine di settembre. Lyons, compagno di partito di Givan nel Partito unionista democratico, ha chiarito di sostenere "assolutamente" quanto dichiarato dal premier. Domani l'esecutivo avrebbe dovuto riunirsi per discutere della questione restrizioni dopo che la vicepremier Michelle O'Neill ha contratto il Covid-19. Le aziende del settore turistico-ricettivo hanno chiesto al governo di rimuovere restrizioni come il distanziamento sociale e i requisiti del servizio al tavolo, in quanto danneggerebbero le attività commerciali. Anche i locali notturni dell'Irlanda del Nord rimangono chiusi, a differenza del resto del Regno Unito. (Rel)