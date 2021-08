Laos: Covid, rafforzate misure di contenimento a Vientiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministero della Sanità del Laos ha segnalato 199 nuovi casi di coronavirus, di cui 135 definiti importati. I 64 contagi trasmessi localmente riguardano principalmente Vientiane (24), che da ieri ha rafforzato le misure di contenimento. L’amministrazione della capitale ha vietato gli spostamenti da e per le “zone rosse”, salvo quelli autorizzati, e i raduni con oltre 20 persone; ha imposto un coprifuoco dalle 21 alle 5 e ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di locali, sale giochi, cinema e teatri, siti turistici, centri estetici, impianti sportivi all’aperto e al chiuso. I casi importati, invece, interessano soprattutto le province di Savannakhet (54) e Champasak (51). Le infezioni in corso sono 4.983. Il numero totale dei contagi ha raggiunto 15.015, con 14 decessi. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, risultano somministrati oltre 4,2 milioni di dosi, di cui 1,78 milioni di prime dosi e 2,42 milioni di richiami. Il governo punta a vaccinare completamente metà della popolazione, di circa sette milioni di abitanti, entro la fine dell’anno.(Fim)