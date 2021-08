Arabia Saudita: Egitto condanna l'attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Abha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha condannato l'attacco dei combattenti filo-iraniani Houthi che hanno lanciato un drone esplosivo contro l'aeroporto di Abha, in Arabia Saudita. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Cairo. L'Egitto ha affermato la sua ferma posizione a sostegno del Regno di fronte alla "prosecuzione di questi atti terroristici" che prendono di mira aree civili nel sud del Paese, per preservare la sua sicurezza e la stabilità dei suoi cittadini e residenti contro questi feroci attacchi che violano le regole del diritto internazionale e "minacciano" la sicurezza e l'incolumità dell'aviazione civile, della navigazione aerea e della stabilità della regione, conclude il comunicato del ministero degli Esteri del Cairo. Otto persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone esplosivo - intercettato e distrutto - lanciato dallo Yemen contro l'aeroporto internazionale di Abha, in Arabia Saudita, secondo quanto ha annunciato oggi la coalizione a guida saudita impegnata nello Yemen contro i combattenti filo-iraniani Houthi. Secondo fonti citate dall'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya", schegge e frammenti del drone sono caduti sull'aeroporto, provocando lesioni alle persone presenti. In precedenza, le forze di difesa dell'Arabia Saudita hanno intercettato il drone, poche ore dopo la distruzione di un drone Houthi che mirava all'aeroporto, secondo quanto riferito dalla coalizione. Nel secondo tentativo di attacco è stato danneggiato un aereo passeggeri.(Cae)