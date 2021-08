Sardegna: Nieddu, servizi per campagna vaccinale non a rischio nonostante scadenza contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I servizi non sono a rischio e continueranno a essere garantiti in pieno. La campagna di vaccinazione prosegue con forza e gli obiettivi restano immutati. Con Ats abbiamo individuato la soluzione più idonea ad assicurare un adeguato livello di forze in campo, nelle more delle selezioni". Lo dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, in seguito al confronto avvenuto questa mattina con i vertici dell'Ats sul tema dei lavoratori assunti dall'azienda con contratti di somministrazione, in scadenza. L'esponente della Giunta Solinas interviene anche sulle polemiche emerse a mezzo stampa: "Non c'è in atto alcun braccio di ferro con l'Ats - spiega Nieddu - le interlocuzioni che abbiamo avuto sul tema in questione fanno parte del confronto quotidiano che c'è tra l'organo di indirizzo e l'azienda nella gestione di problemi complessi. Il lavoro in sinergia con l'azienda ci ha permesso di trovare le soluzioni e consentito di superare le criticità emerse. Negli hub di tutta la Sardegna è stato realizzato un lavoro immenso da parte di tutte le figure in campo e non intendiamo cambiare strada, specie ora che un milione di sardi ha completato il ciclo di vaccinazione". (Rsc)