Afghanistan: fonti stampa, decisione congiunta di Regno Unito e Usa su mantenere aperto Abbey Gate a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno preso una "decisione congiunta" per mantenere aperto l'Abbey Gate dell'aeroporto di Kabul giovedì scorso, nonostante gli avvertimenti circa un attacco terroristico imminente. Lo riferiscono fonti britanniche, riprese dal quotidiano “The Guardian”. Il nuovo resoconto arriva dopo che sono emersi dei dettagli circa la scelta degli Usa di tenere aperto il cancello “più a lungo di quanto avrebbero voluto" in modo che il Regno Unito potesse terminare la sua evacuazione dall'Afghanistan. Fonti della difesa britannica in effetti hanno contestato il resoconto trapelato, sostenendo che le forze armate di entrambi i Paesi avevano concordato di mantenere aperto l'Abbey Gate, in quella che è stata descritta dal Regno Unito come una "decisione congiunta" nonostante il rischio riconosciuto. Più di 170 afgani e 13 marine statunitensi sono stati uccisi in un doppio attentato esplosivo all'Abbey Gate e al vicino hotel Baron, utilizzato anche da funzionari britannici. La responsabilità dell’attacco è stata rivendicata dal gruppo Stato islamico nel Khorasan. (Rel)