- Il clima di odio "incomprensibile che attraversa il Paese oggi colpisce ancheLuigi Di Maio, al quale va la mia solidarietà. Le proteste di no-vax e no Green pass non possono giustificare minacce e violenze", scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che aggiunge: "Tutte le forze dell'arco parlamentare condannino con forza questi episodi". (Rin)