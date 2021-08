Brasile: concluso con successo rimpatrio due cittadini e familiari dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con successo l'operazione di rimpatrio dall'Afghanistan di due cittadini brasiliani e delle rispettive famiglie. Lo rende noto il ministero degli Esteri del Brasile, attivato dai connazionali dopo che il Paese asiatico è passato sotto il controllo dei talebano. "Lo scorso giovedì, 26 agosto, uno dei brasiliani, accompagnato da cinque parenti afgani, è stato evacuato in Spagna, dopo le iniziative intraprese dal ministero degli Esteri con i governi tedesco e spagnolo. Il 29 agosto è stato possibile trasportare il secondo cittadino e i suoi sei parenti afgani in Pakistan, in un'operazione di terra condotta dall'ambasciata brasiliana a Islamabad in coordinamento con il governo pakistano. Tutti sono in buona salute e sicurezza", si legge nella nota diffusa dal ministero degli Esteri. "Itamaraty continua a monitorare la situazione dei cittadini brasiliani che hanno manifestato interesse a restare in Afghanistan. È inoltre attenta alle richieste degli afgani con visto di soggiorno in Brasile, nei limiti delle possibilità legali di sostegno agli stranieri", conclude. (Brb)