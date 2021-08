Covid: Lega su Green pass, stop caos Università, Messa intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'entrata in vigore del Green pass, rischio caos nelle università. Giusto preservare la loro autonomia, ma la ripresa delle attività sia regolamentata meglio e non diventi un ostacolo all'esercizio del diritto allo studio. Lo sottolineano il professor Aurelio Tommasetti e il deputato Luca Toccalini, responsabili dipartimenti Università e Giovani della Lega. "Il ministro Messa intervenga e faccia chiarezza. Inammissibile una confusione simile a un passo dall'inizio del nuovo anno accademico. Atenei in difficoltà nell'interpretazione delle indicazioni ministeriali, disomogeneità preoccupanti e, in alcuni casi, discriminatorie e ai limiti del risibile. Emblematico - proseguono - il caso dell'Università di Trieste, che ha esteso l'impiego della certificazione verde persino alla fruizione delle lezioni a distanza. Dopo l'immobilismo di Manfredi, le università si aspettano che il ministro Messa ponga fine a tale inerzia e intervenga immediatamente delineando un indirizzo coerente e che non lasci spazio a interpretazioni fantasiose".(Com)