Speciale infrastrutture: linee guida e ripartenza in sicurezza al centro dell’incontro tra Giovannini e segretari Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini ha incontrato stamane in videoconferenza i segretari dei sindacati dei trasporti, Stefano Malorgio (Cgil), Salvatore Pellecchia (Cisl) e Claudio Tarlazzi (Uil). Durante la riunione il ministro - riferisce una nota - ha illustrato le linee guida del governo per il contrasto al Covid-19 nel settore dei trasporti, già concordate con le Regioni e le Province Autonome, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico e che saranno a adottate con ordinanza del ministero della Salute. Durante l’incontro si è discusso della necessità di un aggiornamento dell’allegato 14 al Dpcm del 20 marzo 2020 - Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, condiviso con le associazioni di categoria e sindacali e, in particolare, sugli adempimenti da parte delle aziende relativamente alle modalità di lavoro e alla sicurezza di lavoratori. (Com)