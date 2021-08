Speciale infrastrutture: Paraguay rinnova concessioni su 4G a Tigo e Claro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha autorizzato il rinnovo delle licenze di concessione dello spettro radioelettrico alle compagnie telefoniche Tigo e Claro per lo sfruttamento commerciale dei loro servizi, riferisce l'agenzia stampa ufficiale "Ip". Le due aziende si sono impegnate a investire 47 milioni di dollari in infrastrutture e altri 7 milioni di dollari per l'installazione di tele-centri e notebook con accesso gratuito a Internet per gli studenti. L'annuncio ufficiale è stato fatto in presenza del presidente Mario Abdo Benítez e altre autorità. Nell'occasione il presidente dell'ente per le telecomunicazioni (Conatel), Juan Carlos Duarte, ha sottolineato che il rinnovo delle licenze rappresenta "un rafforzamento dei servizi di telefonia mobile e cellulare con tecnologia 4G" e che la nuova concessione impone "obblighi normativi in materia di copertura e impegno sociale". (Abu)