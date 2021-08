Speciale infrastrutture: Alverà (Snam), Italia può giocare un ruolo da protagonista nella transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha tutte le potenzialità per essere protagonista nella rivoluzione energetica rappresentata dall’idrogeno: dal “soft power” ai forti legami diplomatici con il Medio Oriente e il Nord Africa, fino ad arrivare alle infrastrutture già esistenti e alle sue numerose piccole e medie imprese. Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, intervenuto alla prima giornata della Soft Power Conference a Venezia. “Ad oggi l’idrogeno costa due volte più del petrolio, e sono convinto si possa raggiungere una parità di prezzo entro cinque anni: se ciò dovesse realizzarsi, l’idrogeno verde rappresenterebbe una soluzione efficace per far staccare dal carbone paesi come la Cina o l’India”, ha detto, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale nella transizione verso le fonti energetiche rinnovabili. (Rin)