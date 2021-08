Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Giovannini, tema da approfondire ma investiamo anche su attraversamento dinamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è stato condotto uno studio, che ha sottolineato gli eventuali vantaggi dell’infrastruttura escludendo però il vecchio progetto ad una campata, in quanto non praticabile: è stata quindi rilanciata l’idea di un ponte a più campate, e stiamo andando avanti con uno studio di fattibilità. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante un dibattito nel quadro della Festa dell’Unità a Bologna. “Aggiungo però che il governo ha già allocato mezzo miliardo per migliorare il trasbordo con nuove navi e nuovi treni, e con un meccanismo non particolarmente elaborato si potrebbe arrivare il prossimo anno a ridurre di un’ora il trasbordo ferroviario: sicuramente il tema del ponte va approfondito, ma stiamo anche destinando investimenti senza precedenti per l’attraversamento dinamico dello stretto”, ha spiegato. (Rin)