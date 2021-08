Roma: M5s, Ostia rinata grazie a Raggi, insensate polemiche su cena elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stasera si terrà ad Ostia una cena elettorale alla presenza di Virginia Raggi. Un normale evento come tanti già realizzati da partiti e movimenti politici, ma su cui le opposizioni e certa stampa si divertono ad alimentare falsità e sospetti infondati". Così in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle Giulia Lupo e Francesco Silvestri. "I fuochi d'artificio di questa sera sono un evento che si realizza ogni anno ad Ostia per celebrare la fine della stagione estiva e soprattutto del tutto indipendente dalla cena. La vera notizia è semmai che per per la prima volta da anni illumineranno il lungomare con una Fontana dello Zodiaco finalmente accesa e ristrutturata, dopo anni di degrado e di abbandono cui era stata relegata dalle amministrazioni dei vecchi partiti politici. Quanto all'utilizzo del Green pass: il locale che ospiterà l'evento rispetta le norme come è tenuto a fare ogni altro locale in tutta Italia. La verità è che grazie al lavoro di questi anni di Virginia Raggi e della presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, il territorio di Ostia è rinato dopo anni di marginalitá, dunque alle opposizioni non resta che appigliarsi a queste polemiche inutili e prive di senso".. (Com)