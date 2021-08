Libano: fonti stampa, Aoun e Miqati non trovano intesa per formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, e il primo ministro designato, Najib Miqati, non sono riusciti a trovare un “terreno comune” per la formazione del nuovo governo del Paese dei cedri. Lo ha reso noto il quotidiano libanese “Al Joumhouria”, secondo il quale il governo di Miqati difficilmente riuscirà a essere formato. Una decisione definitiva dovrebbe essere presa nelle prossime ore, secondo le fonti, mettendo fine quasi due mesi di colloqui tra le due parti. La designazione di Miqati starebbe dunque affrontando la stessa sorte degli ex premier designati, Mustafa Adib e Saad Hariri, in quanto “Aoun insiste per la nomina di nove ministri cristiani e un ministro druso”, situazione che, secondo la fonte ripresa dal quotidiano, non può essere accettata dal premier designato.(Lib)