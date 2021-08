Slovacchia: direttore polizia Kovarik rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peter Kovarik, direttore della polizia slovacca, ha rassegnato le sue dimissioni. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Tasr”. La sua lettera di dimissioni è già stata indirizzata al ministro dell’Interno, Roman Mikulec, e reca la firma di oggi. Kovarik desidera lasciare l’incarico dal 15 settembre e dunque dopo la visita di papa Francesco in Slovacchia. “Ho deciso così perché ho lottato per tutta la mia carriera professionale, specialmente nell’ultimo anno, per migliorare la credibilità delle forze di polizia”, ha dichiarato, aggiungendo di non riuscire a immaginare di poter svolgere il suo ruolo mentre c’è a suo carico un’accusa di abuso di potere. “Sono conscio della responsabilità della mia decisione e sono pronto a difendermi. Per come è descritto l’accaduto, non penso che si configuri un reato”, ha continuato Kovarik. La sua prima vicepresidente, Jana Maskarova, ne farà le veci dopo le dimissioni. Il 26 agosto la Procura regionale di Bratislava ha accusato Kovarik di abuso di potere in connessione a un episodio di intralcio alla giustizia. Kovarik è a capo della polizia slovacca dal settembre 2020. (Vap)