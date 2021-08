Afghanistan: rientrato nel Paese Amin-ul-Haq uno dei più stretti collaboratori di Osama bin Laden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amin-ul-Haq, uno dei più stretti collaboratori del defunto leader di Al Qaeda, Osama bin Laden, è rientrato in Afghanistan, nella sua provincia natale di Nangarhar, dopo il completo ritiro delle forze Usa e Nato dal Paese. In base all'accordo di pace tra Stati Uniti e talebani firmato il 29 febbraio 2020 a Doha, il gruppo militante si è impegnato a "non consentire” l’utilizzo del suolo ai gruppi terroristici, in particolare al Qaeda. Secondo quanto riferito da diversi media internazionali, compresa l’emittente britannica “Bbc”, Amin ul-Haq, sarebbe riemerso in Afghanistan poche ore prima del completamento del ritiro delle truppe statunitensi dal Paese. Ieri è stato diffuso un video che mostra presumibilmente Amin ul-Haq, ritornare nel suo villaggio natale nella provincia di Nangarhar in Afghanistan, al confine con il Pakistan. Al momento non vi sono commenti da parte degli Stati Uniti. Ul-Haq coordinava la sicurezza personale di Bin Laden nei primi anni 2000, quando il leader di Al Qaeda occupava il complesso di grotte di Tora Bora nell'Afghanistan orientale. Ul-Haq sarebbe fuggito insieme a Bin Laden in Pakistan dopo gli attacchi su Tora Bora. Nel 2008 il responsabile della sicurezza di Bin Laden viene arrestato a Lahore dall’autorità pachistane che lo rilasciano dopo tre anni di carcere, nel 2011, lo stesso anno dell’uccisione di Bin Laden ad Abbottabad da parte delle forze speciali statunitensi, avvento il 2 maggio 2011.(Res)