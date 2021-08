Etiopia: direttore Usaid, combattenti tigrini saccheggiano aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), Sean Jones, ha accusato i combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) di aver saccheggiato i magazzini dell'agenzia nelle aree di conflitto nel nord dell'Etiopia e di aver depredato gli aiuti destinati agli sfollati interni e alle persone bisognose. “Credo che il Tplf sia molto opportunista. Sta depredando gli aiuti alimentari alle persone affamate nella regione", ha detto Jones in un'intervista all'emittente statale "Ebc". "Hanno saccheggiato i nostri magazzini nelle aree in cui sono entrati", ha aggiunto il funzionario, accusando inoltre i tigrini di aver requisito veicoli e attrezzature dell'agenzia e vandalizzato villaggi di agricoltori. "Siamo molto preoccupati per la distruzione. Gli operatori umanitari vengono presi di mira nel conflitto. Stiamo operando in Etiopia non perché l'Etiopia stia attraversando tempi difficili. È perché l'Etiopia è assolutamente il nostro partner migliore e più importante in qualsiasi parte del mondo. Gli Stati Uniti attribuiscono grande importanza alle sue relazioni con l'Etiopia", ha aggiunto. Le dichiarazioni giungono dopo che la Forza di difesa nazionale etiope (Endf) e le milizie della regione degli Amhara, alleate del governo federale nel conflitto contro il Tplf, hanno annunciato di aver ripreso il controllo dell'area di Debre Zebit, situata nello Stato regionale di Amhara. Lo ha reso noto la Commissione di polizia di Amhara in un comunicato, secondo quanto riporta l'emittente "Fbc". (segue) (Res)