Etiopia: direttore Usaid, combattenti tigrini saccheggiano aiuti umanitari (2)

- L'annuncio giunge dopo che la scorsa settimana gli esperti dell’Europe External Policy Advisors (Eepa), centro studi con sede in Belgio, hanno riferito che le truppe eritree di stanza in Etiopia hanno inviato i rinforzi nel Tigrè occidentale e si stanno preparando ad una nuova offensiva contro le Forze di difesa del Tigrè (Tdf), il braccio armato del Tplf, che nelle ultime settimane hanno riconquistato buona parte del territorio in precedenza controllato dalle forze federali. Secondo gli analisti, la controffensiva avrebbe l'obiettivo di costringere i tigrini alla ritirata da nord e da ovest e dovrebbe iniziare dopo la stagione delle piogge (dalla fine settembre). In tal senso, fonti citate dal sito somalo "Garowe Online" hanno confermato che le truppe eritree si stanno muovendo verso la regione di Afar in preparazione dell'offensiva nel Tigrè e hanno riferito che lo scorso 18 agosto il primo ministro etiope Abiy Ahmed si è recato segretamente in Eritrea per discutere con le controparti eritree i dettagli dell'imminente offensiva. Nel frattempo, prosegue il rapporto, i combattimenti tra le Tdf e l'Endf - quest'ultima coadiuvata dalle truppe eritree e da quelle amhara - proseguono su diversi fronti, mentre l'Esercito di liberazione oromo (Ola) - che nelle scorse settimane ha annunciato un'alleanza militare con i tigrini per rovesciare il premier Ahmed - ha esteso l'occupazione delle aree rurali nella regione dell'Oromia e ha preso il controllo su alcune vie di comunicazione strategiche. (Res)