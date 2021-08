Vaccino: Castelli, rasserenare il clima, solidarietà a Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va rasserenato il clima, evitando di alimentare una campagna di odio e violenza che in questi giorni sta evidentemente degenerando, colpendo giornalisti, medici e cittadini impegnati a favore della campagna vaccinale, tra cui anche alcuni attivisti del Movimento cinque Stelle". Lo dichiara in una nota la viceministra dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in merito alle minacce di morte rivolte al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La condanna - prosegue - deve essere ferma, da parte di tutti. Hanno utilizzato parole di una gravità inaudita, a Luigi va la mia completa solidarietà e vicinanza. È chiaro che sarà necessario assicurare, anche nei prossimi giorni, la massima allerta, per evitare - conclude Castelli - il moltiplicarsi di atti criminali". (Com)