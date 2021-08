Speciale scuola: Casa (M5s), solidarietà a cronista "la Repubblica", fermare deriva squadrista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, afferma: "Da sabato ad oggi si contano la devastazione del gazebo del M5s a Milano e ben due aggressioni ai cronisti. È in atto una deriva violenta e squadrista del movimento No vax - continua la parlamentare in una nota - che ha contorni preoccupanti e che richiederebbe la condanna senza doppiezze di tutte le forze politiche. C'è una minoranza chiassosa, reazionaria e antidemocratica che vorrebbe imporsi al resto del Paese ed è allarmante constatare che la violenza di sia avvenuta davanti al ministero dell'Istruzione". L'esponente pentastellata aggiunge: "Parte di questo mondo comprende dunque anche persone che appartengono al mondo della scuola. Questa circostanza è inammissibile. La mia solidarietà a Francesco Giovannetti, videogiornalista di 'Repubblica'". (Com)