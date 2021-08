Africa: Johnson & Johnson, fallita sperimentazione vaccino contro l'Hiv sulle giovani donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson & Johnson (J&J) ha dichiarato oggi che il suo vaccino sperimentale non è riuscito a fornire una protezione sufficiente contro l'Hiv in Africa sub-sahariana sulle giovani donne. È quanto emerge dai risultati dello studio di fase intermedia che rappresentano l'ultima battuta d'arresto negli sforzi per sviluppare un vaccino per prevenire l'Hiv o il virus dell'immunodeficienza umana, che causa l'Aids. "Anche se questo non è certamente l'esito nel quale speravamo, dobbiamo applicare le conoscenze apprese dalla sperimentazione e continuare i nostri sforzi per trovare un vaccino che protegga contro l'Hiv", ha affermato Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale statunitense di allergie e malattie infettive (Niaid). Nonostante la scoperta di trattamenti efficaci che possono mettere il virus in remissione, gli esperti affermano che un vaccino contro l'Hiv è fondamentale per debellare il virus. Lo studio di metà stadio che ha testato il vaccino J&J ha incluso 2.600 donne partecipanti in cinque Paesi dell'Africa meridionale, dove donne e ragazze hanno rappresentato oltre il 60 per cento di tutte le nuove infezioni da Hiv registrate lo scorso anno. I ricercatori hanno scoperto che 63 partecipanti che hanno ricevuto placebo e 51 a cui è stato somministrato il vaccino J&J hanno contratto l'infezione da Hiv, con un'efficacia del vaccino del 25,2 per cento. Il vaccino è risultato sicuro senza effetti collaterali gravi segnalati, ma lo studio non continuerà sulla base dei dati di efficacia, ha affermato J&J. La sperimentazione del vaccino è stata supportata dal Niaid e dalla Bill & Melinda Gates Foundation. J&J ha annunciato di aver già iniziato a studiare la sicurezza e l'efficacia di un altro vaccino sperimentale contro l'Hiv tra gli uomini che hanno rapporti omosessuali e le persone transgender. Il processo, condotto nelle Americhe e in Europa, dovrebbe essere completato nel marzo 2024. (Nys)