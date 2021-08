Speciale energia: Expo 2020, commissario Glisenti, regione al centro area dei più delicati cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo Dubai 2020 si trova al centro di un’area del mondo in cui vivono più di tre miliardi di persone e dove si prevedono i più delicati cambiamenti climatici e i più gravi rischi ecologici, proprio in quest’area vive la generazione “più sensibile e più consapevole della necessità” di agire sul clima e sulla transizione energetica. Lo ha dichiarato il commissario generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, intervenendo oggi all’evento “La Bella Energia dell’Italia”. Nel suo discorso, Glisenti ha osservato che Expo è anzitutto un evento di comunicazione in cui milioni di giovani vorranno essere protagonisti della “svolta verde”. Citando una dichiarazione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, Glisenti ha sottolineato che la zona del mondo in cui si terrà Expo 2020 rappresenta la “frontiera del cambiamento” e in cui “si farà la storia” anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la transizione energetica. (Res)